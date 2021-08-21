شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرتكزات لمبادرة حياة كريمة.. توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك 4 مرتكزات للمبادرة الرئاسية حياة كريمة الرامية لتحسين وجه مصر ورفع مستوى المعيشية للمواطن المصرى وخاصة فى القرى والنجوع، وتتمثل هذه المرتكزات فى التالى وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لمبادرة حياة كريمة.

أولا: تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء.

ثانيا: أهمية تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين.

ثالثا: توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل.

رابعا: توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

واستهدفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مستفيد، موضحة أن المرحلة الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر، ونفذت المرحلة الأولى 51 مركزا على مستوى 20 محافظة، وإجمالى المستفيدين بلغ 18,4 مليون مواطن فى 1376 قرية.

واستفاد من المبادرة أكثر من 9 آلاف عزبة وتابع للقرى، والمرحلة الثانية تضم قرى ذات نسب فقر من 50 % إلى 70 %، والمرحلة الثالثة للقرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.