ما المستندات المطلوبة من العملاء للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري 3%؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تتوقف موافقة البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% على قدرة العميل على استيفاء وتقديم كافة المستندات المطلوبة منه سواء أوراق موثقة لإثبات الدخل الشهري وكافة بياناته الشخصية، ومستندات الوحدة السكنية.

وكان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص أمام شريحة متوسطي ومحدودي الدخل على فترة سداد تصل إلى 30 عاما مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه.

وأدرجت المبادرة شرائح مختلفة للاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة سواء المصريين العاملين خارج أو داخل مصر، وأصحاب المعاشات، والموظفين بالقطاع العام، أو الخاص، وأصحاب المهن والأعمال الحرة التي تتباين المستندات المطلوبة من كل شريحة.

وأعطت المبادرة الجديدة الحق لكافة المصريين سواء داخل أو خارج المشاركة في مبادرة التمويل العقاري 3% بشرط أن تنطبق عليهم الشروط، ولم يحصلوا على وحدة سكنية في المبادرات السابقة.

وتستعد أغلب البنوك خلال الأسبوعين القادمين، لتلقي طلبات العملاء للحصول على قرض بفائدة 3% متناقصة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بعد انتهائها من إجراءات العمل الداخلية.

ويمكن للعميل معرفة كافة المستندات القانونية المطلوبة تقديمها للبنوك لإثبات الدخل للشرائح المختلفة في مبادرة التمويل العقاري 3% من محدودي ومتوسطي الدخل.

أولا-مستندات إثبات دخل للموظف بالقطاع العام أو الخاص داخل مصر:

1 -شهادة دخل حديثة موقعة ومختومة من جهة العمل موضحا بها (الاسم بالكامل، وصافي الدخل والوظيفة وتاريخ التعيين) + شهادة بالدخل الإضافي إن وجد وأمكن إثباته مثل (مكافآت أو إيجارات أو عمل إضافي) ويتم اعتماد قيمة القسط الشهري بنسبة لا تقل عن 10 % ولا تزيد عن 50 % من إجمالي الدخل الشهري.

--كشف حساب بنكي للدخل لآخر 6 شهور للعميل حسابات في البنوك إن وجد.

ثانيا-مستندات إثبات الدخل للموظفين خارج مصر:

-أصل شهادة دخل حديثة وصورة من عقد العمل موثقان من السفارة المصرية ببلد العمل ومصدق عليهما من وزارة الخارجية المصرية.

-كشف حساب البنك المحول عليه المرتب من بلد العمل آخر 6 أشهر مختوم من البنك.

ثالثا-مستندات إثبات الدخل لأصحاب الأنشطة التجارية:

وينطبق مسمى أصحاب الأنشطة التجارية على من يدير ويمتلك مشروعًا خاص بسجل تجاري وبطاقة ضريبية مثل (مكاتب المحاسبة، والصيادلة، والعيادات الخارجية، ومكاتب المحاماة الخاصة، ومكاتب الهندسة وغير ذلك).

وتتمثل المستندات في:

-مستخرج حديث من السجل التجاري.

-صورة من البطاقة الضريبية وآخر إقرار ضريبي.

-شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل (سنوي أو شهري).

-شهادة من المحاسب القانوني بانتظام العميل في سداد الضرائب والتأمينات التي تخص النشاط.

-صورة كارنيه المحاسب القانوني وشهادة مزاولة المهنة.

-كشف حساب بنكي عن سنة سابقة.

رابعا-مستندات إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة:

وينطبق تعريف أصحاب المهن الحرة على من يعمل في وظائف بسيطة مثل السباك، والكهربائي، والنجار، والنقاش، والخياط، وغير ذلك.

وتتمثل مستنداتهم في:

-شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل (سنوي أو شهري).

-صورة كارنيه النقابة (للمهن التي يلزم مزاولتها استخراج كارنيه النقابة التابع لها).

-رخصة مزاولة المهنة أو سجل مهني (إن وجد).

-صورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط (إن وجد).

-صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية سارية (إن وجد).

خامسا-أصحاب المعاشات:

-شهادة من هيئة التأمينات بإجمالي المعاش الشهري للعميل وأي دخل إضافي مثل (إيجارات لمباني أو أراضي أو عمل إضافي).

-تعهد بتحويل المعاش على البنك.

سادسا -المستندات الشخصية ومستندات محل الإقامة لجميع الشرائح السابقة:

-صورة بطاقة رقم قومي للعميل الأعزب أو الأنسة.

-صورة بطاقة الرقم القومي للأطراف المرتبطة (الزوج والزوجة) وصورة قسيمة الزواج وذلك للعميل المتزوج.

-إيصال مرافق حديث من محل السكن (كهرباء- مياه- غاز) + صورة عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة.

وفي جميع الأحوال ترفق شهادة دخل حديثة أو مفردات مرتب للأطراف المرتبطة بالعميل المتقدم للوحدة مثل (الزوج أو الزوجة) أما في حالة عمل (الزوج أو الزوجة) تقدم طباعة تأمينية كاملة تثبت أنه غير مؤمن عليه أو عليها طرف جهة عمل.

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