تنسيق المرحلة الأولى 2021.. ننشر عناوين مكاتب تنسيق القبول بالجامعات في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

انطلقت اليوم، السبت، أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 26 أغسطس الجاري، بحد أدنى88.4%، شعبة العلوم (شعبة علمي علوم)، و٨٠٪ شعبة الرياضيات (شبعة علمي رياضة – الشعبة الهندسية)، والشعبة الأدبية (أدبي) بحد أدنى 65%.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، اضغط هنا، على مدار 24 ساعة.

وتابعت، كما يمكن للطلاب التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق لتسجيل رغباتهم.

وننشر أماكن وعناوين مكاتب التنسيق بمختلف المحافظات:

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، اضغط هنا، على مدار 24 ساعة.