تنسيق المرحلة الأولى 2021.. طريقة تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تنطلق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2021 اليوم السبت، وتستمر حتى الخميس ٢٦ أغسطس الجاري، بحد أدنى 88.4 % للشعبة علمي علوم، و80 % شعبة الرياضة، والأدبي 65 %.

ومن المقرر أن يكون تسجيل رغبات الطلاب عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، www.Tansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

وحددت التعليم العالي، الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

· قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg

· قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

·قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

·يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

· يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

· وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

·يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

· ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

· يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

·بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

·يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

· إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.