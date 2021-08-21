واشنطن: نواصل دعم تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تواصل دعم المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تغريدة له نشرها عبر”تويتر”، “تشيد الولايات المتحدة بقطر لشراكتها المهمة مع الأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية حيوية إلى غزة”.

وأضاف: “نأمل أن يتم تنفيذ ذلك في القريب العاجل. تواصل الولايات المتحدة دعم مساعدات إنسانية مماثلة لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة”.

وأول أمس الخميس، قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بهدف توزيع 100 دولار لكل أسرة، من حوالي 100 ألف أسرة، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول.

وأعلنت إسرائيل أنها اتفقت مع قطر والأمم المتحدة على آلية لنقل المساعدات من الدوحة إلى قطاع غزة.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أثناء إعلانه التوصل إلى الاتفاق إنه تواصل مع قطر بهدف إنشاء آلية تضمن وصول الأموال للمحتاجين، مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية لإسرائيل.