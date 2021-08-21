اليمن.. كارثة إنسانية تهدد آلاف النازحين من مدينة مأرب

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

حذرت الحكومة اليمنية من كارثة إنسانية تحيط بنحو 8 آلاف أسرة يمنية نازحة من مدينة مأرب، لافتةً إلى أن الكثير من مساكن تلك الأسر في مخيمات النزوح تضررت خلال الأشهر الماضية، نتيجة الأحوال الجوية والأمطار والرياح الشديدة.

كما بين تقرير صادر عن جهات حكومية يمنية أن إجمالي عدد الأسر ، التي بلغت عن تضرر مساكنها بشكل كامل وصل إلى 210 أسر، مقابل ما يقارب 7640 أسرة أبلغت عن تضرر جزئي، لافتاً إلى أن تلك التبليغات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمخيمات النزوح.

يشار إلى ان معدلات النزوح من مدينة مأرب قد تصاعدت بشكل كبير مع إطلاق ميليشيات الحوثي، عملية عسكرية واسعة في شباط الماضي، بهدف السيطرة على المدينة الغنية بالنفط، والتي تخللها حالات استهداف لمناطق سكنية، بحسب ما أعلنته الحكومة اليمنية.

في ذات السياق، دعا التقرير كافة الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية والجهات المانحة إلى الإسراع في تقديم معونات عاجلة للأسر المتضررة، والاستجابة السريعة لتغطية احتياجات المتضررين في المأوى والمواد غير الغذائية، والأغطية البلاستيكية.

وكانت الحكومة اليمنية قد اشتكت من استهداف ميليشيات الحوثي، المدعومة إيرانياً لمخيمات النازحين عدة مرات متتالية، لافتةً إلى ان تلك الممارسات أجبرت النازحين على ترك الكثير من المخيمات الاتجاه نحو مناطق أخرى بعيداً عن القذائف الحوثية.

يشار إلى أن اليمن يعاني من ظروفٍ إنسانية صعبة ووضع اقتصاديٍ منهار جراء الحرب التي اندلعت في البلاد على خلفية الانقلاب، الذي نفذته ميليشيات الحوثي بدعمٍ من إيران عام 2014، على حكومة الرئيس الانتقالي، “عبد ربه منصور هادي”.