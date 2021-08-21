العراق.. قتلى وجرحى من الحشد الشعبي بهجوم لداعش شمالي بغداد

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت مصادر عراقية بمقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي ليل الجمعة في اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش، بعدما هاجم التنظيم مقر اللواء 12 التابع للحشد في محيط منطقة الطارمية الواقعة شمال بغداد.

وقال المصدر في الحشد الشعبي لفرانس برس إن الاشتباكات التي أدت إلى جرح 7 آخرين من عناصره، “لا تزال متواصلة على ثلاثة محاور”، موضحاً أن جميع الضحايا هم من “حركة النجباء”، إحدى أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي.

وأكد المصدر الأمني من جهته تواصل الاشتباكات ومقتل ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي الذي تأسس في العام 2014 لقتال تنظيم الدولة الإسلامية بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، ويضمّ عدة فصائل، لكنه منذ ذلك الوقت بات مندمجاً في القوات الرسمية العراقية.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرد “الجهاديين” من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014.

وتراجعت منذ ذلك الوقت هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

وتمكّن التنظيم في 19 يوليو من شنّ هجوم انتحاري في العاصمة بغداد عشية عيد الأضحى، قتل فيه 30 شخصاً وأصيب نحو 50 بجروح، غالبيتهم من الأطفال.

وتم تفجير برج للطاقة الكهربائية السبت في هجوم نسبته السلطات العراقية لتنظيم الدولة الاسلامية، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للمياه عن أجزاء من العاصمة، فيما كانت تجري القوات العراقية عملية عسكرية لمطاردة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في الطارمية.

وتزايدت منذ بداية الصيف الهجمات على أبراج التغذية الكهربائية في العراق في وقت تواجه فيه البلاد نقصاً شديداً بالكهرباء.