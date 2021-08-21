البنتاغون: تواصل عمليات الإجلاء الأميركية من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”،الجمعة، إن جنوداً أميركيين يتمركزون في المطار، غادروا حرمه لـ”تسلم” أشخاص كانوا موجودين “في مكان قريب جدا”، حيث تتواصل عمليات الإجلاء الأميركية عبر مطار كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، إنه “في وقت قليل وبعبور مسافة قصيرة، تمكن بعض الجنود من الخروج وتسلمهم وإعادتهم” إلى المطار.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أشار في وقت سابق إلى أن “169 أميركيا دخلوا المطار بمساعدة جنود”.

وعلى جانب آخر، أكد كيربي أن السلطات المتخصصة تعمل على متابعة متطلبات الهجرة للأفغان الراغبين بالقدوم إلى الولايات المتحدة.

وقال “نراجع العديد من أوراق الهجرة والتأشيرات لمن يريدون القدوم الى أميركا من الأفغان”.

وهناك أكثر من 18 ألف أفغاني، مع عوائلهم، قدموا طلبات للحصول على “الفيزا الخاصة” التي يحق للمتعاونين مع القوات الأميركية الحصول عليها، لكن كيربي قال إن العدد النهائي قد يصل إلى أكثر من ذلك، مضيفا “لو احتجنا إلى أماكن إضافية لهم فسنقوم بإعدادها”.

وأكد كيربي “لدينا التزام بأمن هؤلاء وأمن عوائلهم، ونحن نأخذ التزامنا بجدية، ونريد مساعدة زملاءنا في وزارة الخارجية على إيصال هؤلاء إلى بر الأمان”.

وبعد انسحاب القوات الأميركية سيطر مسلحو حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد ما دفع واشنطن والقوى الغربية لبدء إجلاء رعاياها وحلفائهم من البلاد.

وبحسب كيربي، فقد تمكنت الولايات المتحدة من إتمام مهمتها في أفغانستان، على مدار العشرين عاما الماضية، ولفت إلى أن واشنطن ستحافظ على دورها الرقابي حيال التهديدات الإرهابية.

وقال كيربي “أنجزنا مهمتنا في أفغانستان خلال العشرين سنة الماضية (..) نحافظ على عمليات الرصد والمراقبة ضد أي تهديدات إرهابية”.

ولفت إلى أنه “لا تزال توجد هناك تهديدات في كابل ونحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا”.

وأضاف “لا نعتقد أن القاعدة في أفغانستان تشكل تهديدا حقيقيا كما كان في السابق”.

وأوضح الجنرال في هيئة الأركان الأميركية، هانك تايلور، أن عمليات الإجلاء الأميركية لآلاف المدنيين من كابول استؤنفت، الجمعة، بعدما توقفت لساعات عدة بسبب امتلاء بعض القواعد الأميركية في المنطقة، وخصوصا في قطر.

وصرح تايلور بأن “الرحلات استؤنفت والرحلات العسكرية الأميركية المتجهة إلى قطر وأمكنة أخرى أقلعت، وثمة رحلات أخرى أقلعت نحو كابول في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم”، موضحا أن بعض الرحلات ستتجه إلى ألمانيا، حيث للولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة.