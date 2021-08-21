العراق.. 3 قتلى من "الحشد" في اشتباكات مع تنظيم "داعش" شمالي بغداد

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

قتل 3 عناصر من مليشيات الحشد الشعبي ليل الجمعة في اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش، بعدما هاجم التنظيم مقر اللواء 12 التابع للحشد في محيط منطقة الطارمية شمالي بغداد.



وقال مصدر في مليشيات الحشد الشعبي بالعراق، لـ"فرانس برس"، إن الاشتباكات التي أدت إلى جرح 7 آخرين من عناصره، "لا تزال متواصلة على 3 محاور"، موضحاً أن جميع الضحايا هم من حركة النجباء، إحدى أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي.

وأكد المصدر الأمني من جهته تواصل الاشتباكات ومقتل 3 من عناصر الحشد الشعبي الذي تأسس في العام 2014 لقتال تنظيم داعش بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، ويضمّ عدة فصائل، لكنه مذاك بات مندمجاً في القوات الرسمية العراقية.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم داعش بعد طرد الإرهابيين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

وتمكّن التنظيم في 19 يوليو/تموز من شنّ هجوم انتحاري في العاصمة بغداد عشية عيد الأضحى، قتل فيه 30 شخصاً وأصيب نحو 50 بجروح، غالبيتهم من الأطفال.

وتم تفجير برج للطاقة الكهربائية السبت في هجوم نسبته السلطات العراقية لتنظيم داعش، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للمياه عن أجزاء من العاصمة، فيما كانت تجري القوات العراقية عملية عسكرية لمطاردة خلايا التنظيم في الطارمية.

وتزايدت منذ بداية الصيف الهجمات على أبراج التغذية الكهربائية في العراق في وقت تواجه فيه البلاد نقصاً شديداً بالكهرباء.