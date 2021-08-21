شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسرى يضربون عن الطعام احتجاجًا على اعتقال الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل تسعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الاداري.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الأسرى المضربين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية، ووضعهم يزدادا سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يعانون من نقصان الوزن، والإعياء والاجهاد الشديدين، والصداع، إضافة لسوء المعاملة، والتعسف والتنكيل الذي يتعرضون له من إزعاج متعمد، وتفتيشات وتنقلات، والهدف منه إحكام حالة العزلة عليهم وعزلهم عن بقية الأسرى، ومنع المحامين من الالتقاء بهم وزيارتهم.