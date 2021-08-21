طالبان تستعد للبدء بمشاورات تشكيل 'حكومة شاملة'

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤولين في "طالبان" قولهم إن "عبد الغني برادر وصل كابل للقاء القادة والسياسيين الجهاديين لتشكيل حكومة شاملة".

وكان متحدث باسم "طالبان" قد أفاد بأن الحركة ستكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة.



وقال المسؤول لـ"رويترز"، اليوم السبت ان "خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يعملون الآن على طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف المسؤول أن نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع، لافتا إلى أن قادة الحركة يواصلون إجراء المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان السابقين، وقادة المليشيات الخاصة.

