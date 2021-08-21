انت الان تتابع خبر اشتباكات بين متظاهرين ضد الاغلاق العام وافراد الشرطة في استراليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب رويترز فقد استخدمت شرطة الخيالة رذاذ الفلفل في ملبورن لتفريق الحشود المندفعة نحو خطوط الشرطة، بينما تم منع مجموعات المتظاهرين من التجمع في سيدني.

وفيما لم تتوفر معلومات عن الاعتقالات، تعهدت الشرطة في فيكتوريا بفرض غرامات قدرها 5000 دولار أسترالي (3600 دولار أمريكي) على أي متظاهر يمكنهم تحديد مشاركتهم.



وتخضع سيدني، التي يزيد عدد سكانها عن 5 ملايين نسمة، لحظر صارم منذ أكثر من شهرين حتى الآن، فيما لم تنجح مع كل هذا في احتواء تفشي انتشار فيروس كورونا الذي انتشر عبر الحدود الداخلية وحتى نيوزيلندا المجاورة.

وتم العثور على الغالبية العظمى من 894 حالة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء أستراليا اليوم السبت في سيدني، مركز تفشي دلتا المتغير.

وقال وزير الصحة في الولاية براد هازارد: "نحن في وضع خطير للغاية هنا في نيو ساوث ويلز، لا يوجد وقت الآن لتكون أنانيًا، لقد حان الوقت للتفكير في المجتمع الأوسع وعائلاتك".



وقد قامت الشرطة بدوريات في شوارع سيدني ومنعت وسائل النقل الخاصة والعامة في وسط المدينة لتقليل عدد الأشخاص المتجمعين في احتجاج غير مصرح به.

أما في ملبورن، فقد تمكن حشد كبير من السير في أنحاء المدينة، حيث اشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة، بعد أن وسع رئيس الوزراء دانيال أندروز الإغلاق في تلك المدينة ليشمل الولاية بأكملها.

وكان مفوض شرطة فيكتوريا شين باتون قد حذر في وقت سابق الناس من الابتعاد عن الاحتجاج، مضيفا أنه "من السخف الاعتقاد بأن الناس سيكونون أنانيين جدا ويأتون ويفعلون ذلك".

كما احتج عدة مئات بشكل سلمي في بريزبين، مع أن السلطات لا تطبق فيها عمليات الإغلاق.

على الرغم من أن الاحتجاجات المناهضة للإغلاق تتسم بالعنف في كثير من الأحيان، إلا أنها لا تحظى بدعم واسع من الأستراليين، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة أبحاث السوق "أتينج ريسيرش" في أواخر يوليو أن 7 ٪ فقط من الناس يؤيدون المظاهرات.

وقد تم تطعيم حوالي ثلث الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق بشكل كامل، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفيدرالية الصادرة يوم السبت.

