زيدان يتبرع بمبلغ ضخم لمساعدة المتضررين من الحرائق في الجزائر

وأكدت صحيفة "أونز مونديال" الفرنسية، أن الدولي الفرنسي السابق، سيرسل المساعدة المالية، المقدرة بـ 2 مليون يورور عبر مؤسسة خيرية.

وتكشف المبادرة ان النجم زين الدين زيدان، قد عبّر عن تمسكه بأصوله الجزائرية.



هذا واجتاحت حرائق الغابات الجزائر هذا الشهر ووصفت بأنها الأشرس، التي تشهدها البلاد وتسببت في أضرار وسقوط ضحايا في عدة محافظات خاصة تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي العاصمة.