انت الان تتابع خبر تعرف على أهم مباريات السبت في الدوريات الكبرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رياضة 2021-08-21 | 08:42 561 مشاهدة يشهد اليوم السبت إقامة عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بينها قمة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني ، ومواجهة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت بتوقيت العراق (غرينيتش+3). الدوري الإنجليزي

ليفربول # بيرنلي – الساعة 14:30

ليدز يونايتد # إيفرتون – الساعة 17:00

مانشستر سيتي # نوريتش سيتي – الساعة 17:00 الدوري الإسباني

غرناطة # فالنسيا – الساعة 20:30

أتلتيك بيلباو # برشلونة – الساعة 23:00 الدوري الإيطالي

إنتر ميلان # جنوى – الساعة 19:30

تورينو # أتالانتا – الساعة 21:45 الدوري الألماني

فرايبورغ # بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30

باير ليفركوزن # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 19:30 الدوري الفرنسي

موناكو # لانس – الساعة 18:00

سانت إيتيان # ليل – الساعة 22:00

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا