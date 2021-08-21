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تعرف على أهم مباريات السبت في الدوريات الكبرى

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-21 | 08:42

تعرف على أهم مباريات السبت في الدوريات الكبرى

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يشهد اليوم السبت إقامة عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بينها قمة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في ، ومواجهة ضد بيرنلي في .

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت بتوقيت العراق (غرينيتش+3).

 

الدوري الإنجليزي
ليفربول # بيرنلي – الساعة 14:30
ليدز يونايتد # إيفرتون – الساعة 17:00
مانشستر سيتي # نوريتش سيتي – الساعة 17:00

 

الدوري الإسباني
غرناطة # فالنسيا – الساعة 20:30
أتلتيك بيلباو # – الساعة 23:00

 


إنتر ميلان # جنوى – الساعة 19:30
تورينو # أتالانتا – الساعة 21:45

 

الدوري الألماني
فرايبورغ # بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30
باير ليفركوزن # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 19:30

 

الدوري الفرنسي
موناكو # لانس – الساعة 18:00
سانت إيتيان # ليل – الساعة 22:00


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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