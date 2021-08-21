واشنطن تفرض مجموعة عقوبات جديدة على موسكو

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا.



العقوبات الجديدة التي فرضت من واشنطن على موسكو، بعضها بسبب دعم روسيا لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل والبعض الآخر لمعاقبة الأفراد المتورطين في تسميم المعارض أليكسي نافالني العام الماضي.

وجاءت العقوبات المرتبطة بنافالني بعد نحو عام من مرض المعارض الروسي على متن طائرة، ويقول خبراء دوليون إن المهاجمين وضعوا غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، على ملابسه الداخلية وهو ما تعارضه روسيا.

وكان الهجوم على نافالني- الذي يقبع حاليا في السجن بتهم مخالفة قواعد إطلاق سراحه بسبب تلقيه العلاج من التسمم في ألمانيا- قد تسببت في فرض مجموعة من العقوبات الدولية على روسيا.

وتضع العقوبات التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة مجموعة جديدة من الضوابط على واردات أنواع معينة من الأسلحة وتحظر صادرات بعض الأسلحة والتكنولوجيا المعينة المرتبطة بالصواريخ النووية إلى روسيا.

وتنطبق العقوبات الأخرى على "نورد ستريم 2"، الذي تعتبره الولايات المتحدة مناورة لجعل أوروبا تعتمد على الطاقة الروسية مع إضعاف أوكرانيا، التي تناصبها روسيا العداء لأن الحكومات الأوكرانية الأخيرة حاولت إخراج كييف من دائرة نفوذ موسكو.