مصر تكشف عدد إصابات فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم، عن تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرةً إلى وفاة 7 حالات جديدة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة المصرية للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تعافي 107 مرضى بكورونا وخروجهم من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235424 حتى اليوم.

وقال مجاهد، بحسب الحساب الرسمي للوزارة على «فيسبوك»، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 20، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من الفيروس.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس هو 285995، من ضمنهم 235424 حالة تم شفاؤها، و16654 وفاة.