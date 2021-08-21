شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار يضرب ولاية «فيراكروز» المكسيكية والسكان يفرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف إعصار جريس ولاية فيراكروز المكسيكية المنتجة للنفط، في ساعة مبكرة، من صباح يوم السبت، حيث حث الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الناس في خمس ولايات على البحث عن مأوى.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن جريس كان من الفئة الثالثة ليل الجمعة، حيث هبت رياحا قصوى تبلغ 120 ميلا في الساعة (195 كيلومترا في الساعة)، مع هبات أعلى، فيما قال لوبيز أوبرادور، على تويتر، إنه تم تجهيز الآلاف من قوات الحماية المدنية ووزارة الدفاع والبحرية، وكذلك شركة المرافق الحكومية (CFE).

وذكرت السلطات في وقت سابق من الأسبوع ، أن جريس قصفت ساحل المكسيك الكاريبي، وأسقطت الأشجار وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي لنحو 700 ألف شخص ، لكن دون التسبب في خسائر في الأرواح.