شكرا لقرائتكم خبر عن بذور من الفضاء.. تجربة مثيرة لنبات «اللوتس الأبيض» في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يزهر بحر من نبات اللوتس الأبيض، المزروع من بذور مزروعة في الفضاء، تحت أشعة الشمس في أوائل الخريف، في حقول محافظة جوانجشانج بمقاطعة جيانغشي بشرق الصين، ويعد بحصاد وفير للمزارعين المحليين.

وقال يانغ ليانجبو، رئيس معهد أبحاث اللوتس الأبيض في جوانجتشانج: "أصبحت التربية في الفضاء إحدى طرق التربية الزراعية التي تجمع بين تقنيات الفضاء، وعلم الأحياء والزراعة"، "ويمكن تغذية البذور لتصبح سلالات جديدة بعد أن تمر بطفرات جينية في الفضاء."

وأوضح تشانغ ليوهوا، المزارع المحلي الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في زراعة نبات اللوتس، "إن محصول نبات اللوتس يزيد بحوالي 50 إلى 60 كجم عن المحصول التقليدي، وهناك طلب جيد على بذور اللوتس المزروعة في الفضاء في السوق".

وباعتبارها قاعدة إنتاج بذور اللوتس الرئيسية في الصين، فقد اشتهرت مدينة جوانجتشانج أيضًا بموسم ازدهار اللوتس الطويل الذي يستمر شهرين. حيث استفاد المزارعون المحليون من المشهد الصيفي الجميل لتطوير السياحة الريفية، فيما يمكن تحويل كل جزء من نبات اللوتس، بما في ذلك أزهاره وأوراقه وجذوره، إلى أطعمة لذيذة أو أدوية عشبية.