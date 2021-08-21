أسعار العملات في المغرب اليوم السبت 21 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات اليوم السبت 21 أغسطس 2021 في البنوك.

واستقر سعر صرف اليورو إلى نحو 10.24 درهم للشراء، و11.90 درهم للبيع، وفق الموقع الرسمي لـ"المركزي المغربي".

كما استقر الجنيه الإسترليني إلى 12.02 درهم للشراء، و13.97 درهم للبيع.

بينما بقي سعر الدولار إلى 8.77 درهم للشراء، و10.19 درهم للبيع.

وقال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري اتسع بنسبة 13% إلى 97.4 مليار درهم (11 مليار دولار) في النصف الأول من 2021.

وأضاف المكتب في تقرير شهري إن الواردات زادت 19.5% إلى 250.3 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24% لتسجل 152.8 مليار درهم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بها قبل عام.

وواصل قطاع السيارات تصدر الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة بلغت 42.3 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 42.8%، بينما نمت صادرات الفوسفات ومنتجاته مثل الأسمدة 23.8% إلى 31 مليار درهم.

وبلغت واردات الطاقة 31.7 مليار درهم، مرتفعة 21.1%.

وارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة، 48% إلى 44 مليار درهم، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 5.4% مسجلا 9.6 مليار درهم.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي، 2.33 درهم للشراء، و2.71 درهم للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي، 2.38 درهم للشراء، و2.77 درهم للبيع.

بينما بلغ سعر الدينار الكويتي 29.13 درهما للشراء، و33.86 درهم للبيع.