سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 21 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم السبت 21 أغسطس/آب 2021، في السوق السوداء، بينما استقر في البنوك.

وبلغ سعر الدولار في البنوك السورية 2512 ليرة.



بينما تراجع متوسط السعر في السوق الموازية (السوداء)، بالعاصمة دمشق، إلى 3325 ليرات للشراء، و3375 ليرة للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.



وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) خسائر رأس المال بنحو 117.7 مليار دولار والأضرار الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي المهدر بنحو 324.5 مليار دولار مما يوصل كلفة الصراع إلى نحو 442.5 مليار دولار.

وقدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي من 2011 إلى 2016 بنحو 226 مليار دولار وحذر من أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي.

أسعار اليورو والإسترليني في سوريا

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند 3883 ليرة للشراء، 3947 ليرة للبيع.

وبقي متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا عند 4536 ليرة للشراء، و4614 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، اليوم، لدى السوق الموازية (السوداء)، عند 885 ليرة للشراء، و901 ليرة للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية، نحو 902 ليرة للشراء، و919 ليرة للبيع.

وبقي متوسط سعر الدينار الكويتي في سوريا بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 11036 ليرة للشراء، و11228 ليرة للبيع.