انطلاق مؤتمر تشاوري بين قادة الصومال بشأن الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تشهد العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، انطلاق مؤتمر تشاوري بين رؤساء الولايات الإقليمية ورئيس الوزراء محمد حسين روبلى لمناقشة استكمال مسار الانتخابات بالبلاد.



ووصل رؤساء الولايات الإقليمية إلى العاصمة الصومالية للمشاركة في المؤتمر الذي سيترأسه رئيس الوزراء بحسب بيان مقتضب لمكتبه.

وقال البيان، "يهدف الاجتماع إلى التركيز باستعدادات انتخابات مجلس الشعب الصومالي، إعداد إجراءات الانتخابات وإيجاد تمويل لها وسبل المضي قدما في مسار الانتخابات ".

ويأتي الاجتماع عقب انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الصومالي 29 من أصل 54 عضوا، منذ انطلاقتها في نهاية يوليو/تموز الماضي.

واستكملت كل من ولاية جنوب غرب الصومال " 8 أعضاء" وبونتلاند "11 عضوا" انتخاب جميع أعضائها في مجلس الشيوخ، بينما نظم ولايتا غلمدغ " 6 من أصل 8" وجوبلاند "4 من أصل 8" بشكل جزئي، ولم تبدأ أرض الصومال "11 عضوا" وهيرشبيلى "8 أعضاء" حتى الآن .

ويتزامن الاجتماع وسط بوادر أزمة ثقة في الأوساط السياسية بشأن نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان التي أجريت إلى الآن بسبب منع بعض الأسماء البارزة من الترشح.

وبحسب مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء وفقا لـ"العين الإخبارية" بأنه من المتوقع أن يستمر المؤتمر 3 أيام في وجود إمكانية بأن تمتد تلك الفترة.