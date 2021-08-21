عاجل.. البرلمان الإيراني يبدأ جلسته للتصويت على الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ البرلمان الإيراني، السبت، أولى جلساته الخاصة بدراسة أهلية المرشحين والتصويت عليهم بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي.



وقال المتحدث باسم رئاسة البرلمان، نظام الدين موسوي: التصويت على المرشحين لمجلس الوزراء سيبدأ صباح اليوم (السبت) وفي نهاية يوم الثلاثاء سيجرى التصويت بشكل عام".

وأضاف موسوي في حديث لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ عن عملية عقد الجلسات العلنية للتصويت على الثقة بالوزراء المقترحين: إن الجلسة العلنية للبرلمان بدأت الساعة الثامنة من صباح السبت وسيراجع النواب سياسة الحكومة واختصاصاتها وبرنامجها".

وأوضح موسوي: التصويت على الثقة سيكون في نوبتين ولن يكون لدينا خطاب بين الأوامر، فيما توقعنا أن تستمر مراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين حتى الثلاثاء.

وفي إشارة إلى المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن عملية مراجعة مؤهلات الوزراء، قال النائب: تمت دعوة هذا الاجتماع.

وأضاف "أن الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى جانب الوزراء المقترحين الذين عينهم، يمكنهم أيضًا الدفاع عن حكومته لمدة ساعتين ونصف الساعة".

وتابع عضو هيئة رئاسة مجلس النواب: "بعد الخطاب الأول لرئيس المجلس محمد باقر قاليباف، سيشرح الرئيس الخطة العامة للحكومة وسياستها وسيدافع عن حكومته المقترحة".