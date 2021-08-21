الدفاع الروسية: 28 عملية قصف من جانب "النصرة" في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

رصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا 28 عملية قصف من جانب مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر المركز الروسي- في بيان على صفحة وزارة الدفاع الروسية في "فيس بوك"، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم- أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 14 عملية قصف في محافظة إدلب و10 عمليات في محافظة اللاذقية وعمليتين في حلب وعمليتين أخريين في حماة.

وأضاف: "أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير دوريات في مسارين بمنطقة "منبج" بريف حلب، كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق (M4) من عين عيسى إلى تل تمر".

وأكد استمرار العمل الهادف إلى التسوية السلمية للنزاع ومساعدة المواطنين السوريين على العودة إلى الحياة السلمية.

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