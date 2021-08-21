نائب بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يهاجم أردوغان

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

هاجم نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أنجين ألتاي، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وذلك بعد ترحيب الأخير بتصريحات حركة طالبان ووصفها بـ«المعتدلة». الأمر الذي اعتبره ألتاي: «استهزاء بعقول الأمة التركية».



ووفقًا لما ذكره موقع «جمهورييت» التركي، قال ألتاي خلال مؤتمر صحفي في مدينة سينوب التركية،: «يجب أن يعرف أردوغان أن الوقوف بجانب الشعب الأفغاني يختلف عن الوقوف بجانب «طالبان». هذه منظمة إرهابية دولية استولت على إدارة الدولة الأفغانية، وأنت تقول: «يمكن أن نلتقي» و«تصريحاتها معتدلة»! يمكنك أن تقول أيضًا «الحمد لله!».

وأضاف: «وصف تصريحات طالبان بـ«المعتدلة» هو استهزاء بعقول الأمة التركية. أسأل أردوغان- الذي هو حريص جدًا على الاجتماع مع حركة طالبان- ما هو سبب ذلك؟ فلتشرح لنا».