28 عملية قصف من "النصرة" في إدلب السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصد 28 عملية قصف من جانب مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال سوريا.

وجاء في بيان للمركز الروسي للمصالحة نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 14 عملية قصف في محافظة إدلب، و10 عمليات في محافظة اللاذقية، وعمليتين في حلب، وعمليتين أخريين في حماة.



وفي منطقة تل رفعت بريف حلب تم رصد 6 عمليات قصف من جانب الجماعات المسلحة الموالية لتركيا.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير دوريات في مسارين بمنطقة منبج بريف حلب.

وأكد المركز الروسي "استمرار العمل الهادف إلى التسوية السلمية للنزاع ومساعدة المواطنين السوريين على العودة إلى الحياة السلمية".

من جانب أخر، قال الأدميرال فاديم كوليت، رئيس مركز المصالحة العسكري الروسي في سوريا، إن 6 مقاتلات إسرائيلية استهدفت منشآت في محافظتي دمشق وحمص من المجال الجوي اللبناني في وقت متأخر من الخميس.

وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط 22 من أصل 24 صاروخا أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية باستخدام منظومة دفاع جوي روسية من طرازي بانتسير - إس، وبوك- ام 2.