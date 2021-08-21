مقتل 60 مسلحا من "الشباب" جنوبي الصومال.. بينهم قياديان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح الجيش الصومالي، في مقتل 60 مسلحًا من حركة الشباب الإرهابية، السبت، إثر عملية أمنية عقب محاولة هجوم فاشلة على قاعدة عسكرية بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد.

ونقلت إذاعة صوت الجيش الرسمية عن مسؤول عسكري قوله، "حاول مسلحو الشباب شن هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة زبيد وعانولي في محافظة شبيلى السفلى بدأت بانفجارات أعقبها اشتباكات عنيفة ".



وأضاف المسؤول العسكري، أن المحاولة تصدى لها الجيش بتدمير سيارات مفخخة وقتل 60 عنصرا من مليشيات الشباب من بينهم قياديان هما علي كامل و حنبالي مسؤولان في قيادة عمليات مليشيات الشباب.

والخميس الماضي، أعلن الجيش الصومالي مقتل 32 مسلحا في عمليات عسكرية في مناطق واقعة جنوبي محافظة مدج وسط الصومال بولاية جلمدج .

وكثف الجيش الصومالي عملياته في جميع محافظات الصومال وسط انتخاباته تشريعية انطلقت ي البلاد نهاية يوليو/تموز الماضي وسط تهديدات لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة عرقلتها .