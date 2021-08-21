 زعيم المعارضة التركية يشن هجوماً حاداً على أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

هاجم زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وذلك بعد وصف الأخير له بأنه «رجل كاذب».



وقال كليتشدار أوغلو، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أنا لا آخذ أردوغان وإهاناته على محمل الجد، لكن هذه المواقف مقلقة للغاية في هذه الفترة التي تقف فيها الدولة على المحك».

وأضاف زعيم المعارضة التركية: «أردوغان يخرج على الهواء كل أسبوع ليحاول كسب الأصوات بزيادة التوتر، لقد شاهدتُ البث، لم نسمع إلا السب والنفاق».

وأردف: «الشعب سأل لماذا لم يكن هناك مسؤول في الشؤون الخارجية ضمن هذا الاجتماع -اجتماع بايدن وأردوغان على هامش قمة الناتو- فقالوا: ليسقط حجر على رأسكم».