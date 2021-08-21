شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 1500 شرطي.. السلطات الأسترالية تواجه مظاهرات العزل بسيدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسلت السلطات بأستراليا أكثر من 1500 شرطي إلى سيدني، اليوم السبت، كما تم إغلاق بعض طرق النقل العام المؤدية إلى وسط المدينة، لمنع احتجاج مزمع ضد العزل العام المفروض لاحتواء كوفيد-19.

وتفرض السلطات عزلا عاما صارما منذ أسابيع، على مدينة سيدني التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة والتي تواجه صعوبة في احتواء تفش لسلالة دلتا السريعة الانتشار، والتي تسببت الآن في إصابات في بلدات ومدن أخرى بجميع أنحاء أستراليا وكذلك في نيوزيلندا.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية، أنه تم التخطيط لاحتجاج مماثل في مدينة ملبورن التي يقطنها أيضا أكثر من خمسة ملايين نسمة والتي تشهد سادس عزل عام منذ بدء الجائحة، فيما سجلت اليوم السبت 61 إصابة جديدة محلية في ملبورن وفي جميع أنحاء ولاية فيكتوريا.