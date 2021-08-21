عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإنترنت والحركة.. اختفاء مواقع طالبان الإلكترونية

السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365

اختفت المواقع الرسمية الإلكترونية لحركة طالبان على ما يبدو من على شبكة الإنترنت في وقت متأخر من مساء الجمعة.



ولم يتضح بعد ما إذا كان اختفاء تلك المواقع يرجع إلى خطأ فني أم أمر آخر، حسب وكالة رويترز.

وتدير حركة طالبان مواقع منفصلة بخمس لغات هي الباشتو والعربية والأوردو والدرية والإنجليزية.

وبدا من غير الممكن الوصول للمواقع الخمسة، وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر نبأ اختفاء تلك المواقع.

إجراء جديد

وعلى وقع سيطرة حرة طالبان، أعلنت شركة "فيسبوك"، أمس الجمعة، عن اتخاذها بعض الإجراءات الخاصة لحماية مستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي في أفغانستان.

وقامت الشركة بتعطيل البحث ومشاهدة قوائم "الأصدقاء" للصفحات التابعة للمستخدمين الذين تعتقد "فيسبوك" أنهم في أفغانستان.

وقدمت الشركة أيضا أداة خاصة للمستخدمين من أفغانستان لإغلاق صفحاتهم بـ "ضغطة زر" واحد، ليكون من المستحيل مشاهدة منشوراتهم أو صورهم، حسبما أكد مدير قسم السياسة الأمنية لـ"فيسبوك" ناثانييل جليخر.

وقررت "فيسبوك" اتخاذ تلك الإجراءات بسبب مخاوفها على سلامة المستخدمين في أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

والأحد الماضي، وفي غضون عشرة أيام، سيطرت طالبان على كامل المناطق في أفغانستان، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبيّة.

وتغيرت إحداثيات المشهد في أفغانستان بشكل جذري، وعادت طالبان إلى الحكم مستنسخة سيناريو 1996، لكن ما بين التاريخين تمتد سنوات ضوئية من الفوارق الكامنة في تفاصيل حركة تتماهى صورتها في أذهان معظم الأفغان والعالم مع التطرف والدم.