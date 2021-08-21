حريق هائل يلتهم منزل في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل شب في منزل بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، صباح اليوم السبت، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق هائل في منزل بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا.

انتقل رجال الحماية المدنية، واستطاعوا بمساعدة الأهالي من السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المنزل من مفروشات وأثاث وأجهزة، ونتج عن الحريق إصابة "صبحي ي.م" 50 عاما، باختناق.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى المركزي، و تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.