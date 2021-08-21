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تحت شعار "هي لنا دار".. تركي آل الشيخ يعلن إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 91

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أطلق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب فيها: "بكل فخر واعتزاز.. نطلق هوية اليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار (هي لنا دار).. كل عام وبلادي تعانق المجد في ظل القيادة حكيمة وعظيمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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