شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 12 دولة تشارك بإجلاء الأمريكيين والأفغان و13 للتوطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن عشرات الدول تشارك في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ‏لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرّضين للخطر، وموظفي الدول الثالثة من كابل.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي: خلال ‏الأيام العديدة الماضية، حشدنا جهودًا عالمية من خلال القنوات الدبلوماسية، لإجلاء المواطنين ‏الأمريكيين والأفراد من الدول الشريكة، وبالطبع الأفغان المعرّضين للخطر من كابل، مفيداً أن البحرين، والدنمارك، وألمانيا، وإيطاليا، وكازاخستان، والكويت، وقطر، وطاجيكستان، وتركيا، ‏والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان، ستنقل قريباً الأمريكيين والأفغان عبر ‏أراضيهم إلى بر الأمان.‏

وأشار إلى أن ألبانيا، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وتشيلي، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، ‏والمكسيك، وبولندا، وقطر، ورواندا، وأوكرانيا، وأوغندا، قدّمت عروضاً سخية فيما يتعلق بجهود ‏إعادة توطين الأفغان المعرضين للخطر.‏