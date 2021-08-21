شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 12 دولة تشارك بإجلاء الأمريكيين والأفغان و13 للتوطين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن عشرات الدول تشارك في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرّضين للخطر، وموظفي الدول الثالثة من كابل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي: خلال الأيام العديدة الماضية، حشدنا جهودًا عالمية من خلال القنوات الدبلوماسية، لإجلاء المواطنين الأمريكيين والأفراد من الدول الشريكة، وبالطبع الأفغان المعرّضين للخطر من كابل، مفيداً أن البحرين، والدنمارك، وألمانيا، وإيطاليا، وكازاخستان، والكويت، وقطر، وطاجيكستان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان، ستنقل قريباً الأمريكيين والأفغان عبر أراضيهم إلى بر الأمان.
وأشار إلى أن ألبانيا، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وتشيلي، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، والمكسيك، وبولندا، وقطر، ورواندا، وأوكرانيا، وأوغندا، قدّمت عروضاً سخية فيما يتعلق بجهود إعادة توطين الأفغان المعرضين للخطر.