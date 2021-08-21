الارشيف / اخبار العالم

محملة بالمتفجرات.. الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية بصعدة

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محملة بالمتفجرات.. الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية بصعدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - محملة بالمتفجرات.. الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية بصعدة

السبت 21 أغسطس 2021

أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش الوطني اليمني، مساء الجمعة، طائرة مسيرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

 

وأوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد، أن دفاعات الجيش الوطني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محملة بعبوات متفجرة، مؤكداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيرة والتي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها.

 

كما أشار إلى أن إطلاق الطائرة المسيرة، يأتي تزامناً مع تكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة).

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا