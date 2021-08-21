شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبدأ التحضير لـ«انتخابات 2024» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخرطوم بدأها خطوات التحضير للانتخابات المزمع إجراؤها بعد انتهاء فترة الانتقال في أوائل العام 2024، فيما قال وزير العدل السوداني: «إن الحكومة قررت إجراء عملية شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحكمة الجنائية الدولية».

ولفت الوزير نصر الدين عبدالباري في فعالية اجتماعية، الخميس، إلى أن الحكومة قررت «إجراء عملية شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحكمة الجنائية الدولية». وأشار إلى أن الجنائية تطال كل مَنْ خططوا للتدمير وشن الحرب على المواطنين، موضحًا وقوع انتهاكات في مناطق أخرى من السودان خارج سلطات الجنائية، مما يتطلب إجراء عملية شاملة للعدالة وإنشاء مؤسسات للمحاكمة. ووفقا لـ«سودان تريبون» قال عبدالباري: إن الحكومة قررت أيضا توسيع التعاون مع الجنائية، لتشمل جميع المطلوبين إليها، وذلك بعد أن كان التفاهم سابقا مقتصرا على «علي كوشيب»، الذي أحالته الدائرة الثانية للمحكمة بعد تأكدها من الأدلة التي يُعتقد أنه ارتكب جرائم في إقليم دارفور.

وقال وزير العدل: «قبل 6 أشهر وقّعنا مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص على كوشيب لكن التعاون سيشمل البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين».

وتتهم المحكمة الرجال الثلاثة بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور.

وفي منحى منفصل، قال المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي، ليل الخميس: إن مجلس السيادة كلف عددا من أعضائه لابتدار نقاش بشأن تكوين لجنة لتعمل على تشكيل مفوضيتي الانتخابات وصناعة الدستور.

وقال: إن التحضير لعملية الانتخابات يتطلب نقاشا جادا حول كيفية توزيع الدوائر والإحصاء وإعداد السجل المدني، داعيا القوى السياسية للانخراط بصورة جادة في عملية النقاش.