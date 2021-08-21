شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ تقضي على عناصر بميليشيات إيرانية في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت صواريخ إسرائيلية، فجر الجمعة، مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لميليشيات إيرانية في سوريا بمنطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي، في حين وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 4 عناصر من «حزب الله» اللبناني من جنسيات سورية ولبنانية، وإصابة آخرين بعضهم بجراح خطيرة في حصيلة أولية للضربات.

وكان المرصد السوري قد رصد، منتصف ليل الخميس-الجمعة، استهدافًا من صواريخ إسرائيلية لمستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لـ«حزب الله» اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي.

وينشط «حزب الله» اللبناني في تلك المنطقة، إضافة إلى استخدامها في تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا، في حين حاولت الدفاعات الجوية في قاسيون وجبل المانع واللواء 91 التصدي للضربات الإسرائيلية.

وقال المرصد السوري: الغارة الإسرائيلية دمرت مستودع أسلحة لـ«حزب الله» في القلمون عند المنطقة المتداخلة بين حمص وريف دمشق، لافتا إلى أن غالبية المناطق الواقعة على الحدود السورية اللبنانية هي تحت سيطرة الحزب والميليشيات الإيرانية.

وكان المرصد السوري قد رصد في 17 أغسطس، اندلاع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.