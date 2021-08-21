ليبيا تطالب بتفعيل بنود اتفاقيات تأمين الحدود

أكدت وزارة الخارجية الليبية أن مسألة مراقبة الحدود تعد أهم التحديات الكبرى التي تواجه القارة الأفريقية، مع تنامي الهجرة غير الشرعية.

وشارك وكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، نيابة عن وزيرة الخارجية في الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبر الاتصال المرئي، الخميس.

وألقى وكيل الخارجية الليبي كلمة بلاده نيابة عن إتحاد المغرب العربي الذي تترأسه ليبيا حاليا، مؤكدا عزم اتحاد المغرب العربي على العمل من أجل تفعيل العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تتوائم مع إستراتيجية الاتحاد الأفريقي

وأكد عيسى على أن ليبيا تتطلع بشكل خاص، إلى تفعيل كافة بنود الاتفاقية الرباعية المبرمة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان ، في شهر مايو 2018 من أجل تأمين الحدود المشتركة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية ، لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها.

إضافة إلى إنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، توطيداً للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، والحد من فقدان الأرواح التي تزهق في الصحراء الكبرى، نتيجة لصعوبة الوصول إلى مقصدها.

وشدد وكيل الخارجية الليبي على ضرورة التعاون والتكامل الأفريقي، من خلال منطقة التجارة الحرة القارية ، والتي تعد فرصة سانحة للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، وتسمح بتوطين المواطن الأفريقي في بلاده، بدلاً من ركوب مخاطر الهجرة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أن غياب الأمن على طول الحدود الأفريقية يعيق الأنشطة التجارية الشرعية، ويحل محلها أنشطة غير شرعية، ويحرم المجتمعات المحلية من المنافع الاقتصادية ، والاجتماعية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي، بشأن حوكمة الحدود، خاصة في الجوانب المتعلقة بالسلم والأمن.

واختتم بيان الخارجية الليبية مشيرا إلى أنه تم اقتراح تمديد أجل ترسيم الحدود الأفريقي ، إلى تاريخ مابعد 2022 ، ويتوقع تمديده إلى 2027.