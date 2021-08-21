أمريكا تشيد بدور الإمارات في عمليات الإجلاء من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الحيوي في عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية كابول.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشكر لدولة الإمارات ومملكة البحرين والكويت ودول أخرى لمساعدة بلاده في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وما بين الاستضافة والإجلاء تواصل يد الإمارات الإنسانية عملها بفاعلية شهد لها الجميع بعد أن قامت بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 8,500 من الأجانب من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن دولة الإمارات، أمس الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى.

وسوف يغادر المواطنون الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى دولة الإمارات من العاصمة كابول خلال الأيام القادمة، على متن طائرات أمريكية.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية بالتزامن مع قيام دولة الإمارات مؤخراً، بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.

وجهت المملكة المتحدة، الشكر لدولة الإمارات على الدعم الذي قدمته في عملية إجلاء مواطنين بريطانيين وأفغان من أفغانستان.