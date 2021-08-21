بايدن مهددًا طالبان: لو عاد الإرهاب لأفغانستان "سنعود"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن مهددا طالبان: لو عاد الإرهاب لأفغانستان سنعود

السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365

في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تأجيل الانتقادات حول عملية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان إلى حين الانتهاء من عمليات الإجلاء، أعلن الجمعة، أن بلاده قامت بأسرع عملية إخلاء في التاريخ.



وأضاف في كلمة له سبقها مؤتمر صحفي التقى فيه بمسؤولين عسكريين وناقش الوضع في أفغانستان، بأن أمريكا أجلت 13 ألف شخص من منتصف الشهر الجاري حتى اليوم، معتبراً أنها أحرزت تقدماً كبيراً في تلك النقطة.

كما شدد على أنها ستواصل مهمتها في مكافحة الإرهاب بأفغانستان، مؤكداً على أن واشنطن لن تسمح بأن تكون أفغانستان قاعدة لتهديد الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس أن قواته ستعود إلى هناك لو ظهر الإرهاب مجدداً، قائلا: "لو عاد الإرهاب سنعود".

القوات باقية

وعن الانسحاب، رأى بايدن أن العملية كخطوة لم تلق انتقادات، بل إن طريقة الانسحاب هي من أثارت الجدل، لافتاً إلى أنه لطالما قال منذ فترة طويلة بأن الوقت حان لإنهاء الحرب في أفغانستان.

كما شدد على أن القوات التي دربتها أمريكا في أفغانستان ستبقى وستحارب، معتبراً أن ما من حاجة لوجود دائم هناك من أجل مواجهة الإرهاب.

كما هدد حركة طالبان حال افتعال أي هجمات أو تعطيل لحركة الإجلاء، مؤكداً أن تلك العمليات ستواجه بالقوة.

وتعهّد بأن واشنطن ستعمل على إجلاء أي أمريكي يريد مغادرة أفغانستان، موضحاً أن هناك 6 آلاف جندي في كابول لتأمين العمليات.

كذلك أوضح أن هناك تنسيقا مع حلف الناتو لتسريع الإخلاء، كاشفاً عن أن القوات الأمريكية قامت بنقل أعضاء السفارة الفرنسية إلى مطار كابول.

وكشف أن خطة الانسحاب من أفغانستان حظيت بموافقة الحلفاء في الناتو، قائلاً: "حلفاؤنا لا يشككون بمصداقيتنا".

لم نتوقع الهزيمة

ولفت إلى أن أمريكا تراقب كل من تم إطلاقه من سجون أفغانستان على يد طالبان، مشيراً إلى أن هناك عمليات مراقبة عن كثب لأي هجمات إرهابية محتملة داخل مطار كابول أو قربه.

إلى ذلك، أكد أنه لا يستطيع ضمان النتيجة النهائية لعمليات الإجلاء في كابول.

وعن سقوط العاصمة، أبان الرئيس أن معلومات استخباراتية وصلته قللت من احتمال وقوع كابول بهذه السرعة بيد طالبان.

كما أعلن أن القيادة الأمريكية لم تتوقع الهزيمة الكاملة للجيش الأفغاني.

مطار كابول

من جهة أخرى، أوضح بايدن أن هناك اتفاقا مع طالبان على السماح لوصول المواطنين الأمريكيين إلى المطار.

وأضاف أن نقاط تفتيش الحركة تسمح بمرور حاملي الجوازات الأمريكية إلى مطار العاصمة.

كذلك أعلن الرئيس التزامه بإجلاء جميع الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية.

وأشار إلى أن هناك عمليات لتوسيع المنطقة الآمنة في محيط مطار كابول، لافتاً إلى احتمال أن يكون لذلك تداعيات أمنية.

الجدير ذكره أن حشوداً كبيرة لا تزال تتوافد إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول للفرار من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان، وسط انتقادات حادة للإدارة الأمريكية وقوات الحلف الأطلسي لإخفاقها في الإسراع بتنفيذ عمليات إجلاء آلاف المواطنين الأجانب والأفغان على السواء.

وكان البنتاجون قد أعلن، الخميس، أن الجيش الأمريكي كثف عمليات الإجلاء، مضيفا أن 7000 مدني تم إجلاؤهم من البلاد منذ 14 أغسطس.

وأضاف أن 12 طائرة من طراز سي-17 غادرت أفغانستان حاملة على متنها 2000 شخص تم إجلاؤهم خلال الساعات الماضية.