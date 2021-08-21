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هبوط أولى رحلات الإجلاء الجوي الأمريكي من أفغانستان بقاعدة "رامشتاين" بألمانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (أ ش أ):
ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الليلى، أن أولى رحلات الإجلاء الجوي العسكري الأمريكي من أفغانستان قد هبطت في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا.

وأوضحت القناة أن الرحلة كان على متنها نحو 350 شخصا، مضيفة أن الطائرة هبطت في السابعة مساء بالتوقيت المحلي لألمانيا.

وأشارت القناة إلى أن قاعدة "رامشتاين" سوف تكون محطة توقف مؤقتة، مؤكدة أنه لا توجد خطة طويلة الأجل لاستيعاب القادمين.

ومن المتوقع، حسب "سي إن إن"، أن تهبط المزيد من الرحلات الجوية في القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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