التعليم: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة "بابل شيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد أي تغيير في امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن امتحانات الدور الثاني تعتمد على أسئلة النظام الجديد التي تقيس الحفظ والفهم، بنظام البابل شيت، مؤكدًا أن هناك 4 نماذج لكل مادة في الامتحان.

وشدد المصدر على أن الوزارة مستعدة لامتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن تجهيز أسئلة الامتحان لم يستغرق وقتًا كما كان يحدث في السابق، حيث إن هناك بنوك الأسئلة التي تستقى منها الأسئلة في جميع المواد ولا تتسغرق لحظات لتكون جاهزة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة لعام 2021، وبحسب الجدول، تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 4 سبتمبر المقبل.

يذكر أن هناك 160 ألف طالب بالثانوية العامة سيؤدون امتحان الدور الثاني.​