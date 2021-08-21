ميناء دمياط يستقبل ٢٤ سفينة و١٤ ألف طن ذرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عملاقة، تزامنًا مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، اليوم الجمعة.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 1600 طن رمل و1650 طن كسب فول صويا و14992 طن فوسفات.

وأضاف المركز الإعلامي، أن الحركة شملت كذلك 5500 طن يوريا، و8500 طن مخلفات علف بنجر و36500 طن ملح، و1567 طن بودرة جبس.

وبين أن حركة الوارد تضمنت 14500 طن ذرة و459 طن خشب زان، و10714 طن فول صب و10364 طن قمح و1368 رأس ماشية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 11480 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 5109 أطنان.