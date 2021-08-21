إسبانيا / ناجية وحيدة في غرق قارب و52 آخرين في عداد المفقودين

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الإسبانية أن هناك مخاوف من وفاة 52 شخصا جراء غرق قارب مهاجرين كان متوجها إلى إسبانيا إنطلاقا من سواحل إفريقيا.

وأكدت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية اليوم الجمعة، أن إمرأة تم إنقاذها في المحيط الأطلسي تعد الناجية الوحيدة من القارب الذي غادر إفريقيا قبل أسبوع وكان على متنه 53 شخصا.

وأوضحت خدمة الإنقاذ البحري أن سفينة تجارية أبلغت أجهزة الطوارئ الإسبانية أمس بعثورها على القارب المطاطي المنكوب على بعد 255 كلم جنوبي جزر الكناري.

وتشبثت المرأة الناجية بحطام القارب، وعثر بالقرب منها على جثتي إثنين آخرين من ركاب القارب.

وأكدت المرأة أن القارب المنكوب إنطلق من الصحراء الغربية وركّابه كانوا من ساحل العاج.

روسيا اليوم