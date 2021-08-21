بوتين: على الدول الأخرى عدم فرض قيمها على أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إلى منع انهيار أفغانستان بعد سيطرة حركة «طالبان» عليها، وعدم السماح للإرهابيين بمغادرة البلد ولا سيما عبر الادعاء أنهم لاجئون.

وانتقد بوتين السياسة الغربية «غير المسؤولة» التي تسعى لـ«فرض قيم خارجية» على الأفغان.

وقال بوتين «يجب وقف هذه الإرادة في بناء الديمقراطية في دول أخرى وفق نماذج خارجية، من دون الأخذ بالخصوصيات التاريخية أو الوطنية أو الدينية، في تجاهل تام للتقاليد التي تحكم حياة شعوب أخرى». وأضاف «أعتقد أن هذا هو درس أفغانستان».

وشدد الرئيس الروسي على أن «طالبان» تسيطر على كل أراضي أفغانستان تقريباً، معتبراً أن هذا «واقع يجب أخذه في الاعتبار لعدم السماح بانهيار الدولة الأفغانية».

وشدد بوتين على أهمية منع تسلل إرهابيين إلى أراضي الدول المجاورة لأفغانستان عبر تقديم أنفسهم على أنهم لاجئون.