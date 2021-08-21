قتلى وجرحى حوثيون في معارك الضالع

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب آخرون، أمس، في مواجهات مع القوات المشتركة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية، إن القوات المشتركة في قطاع «بتار»، استهدفت تجمعًا لعناصر من ميليشيات الحوثي أثناء محاولاتهم القيام بعمليات تسلل باتجاه مواقعها.

وأضافت المصادر أنه تم استهداف العناصر المتسللة بعد رصد تحركهم ومباغتتهم بكثافة نيرانية جنوب «حبيل السماعي» غربي بلدة «صُبيرة»، سقط على إثرها عدد منهم بين قتيل وجريح.

واندلعت بحسب المصادر، معركة شرسة عقب ذلك، بمختلف أنواع الأسلحة استمرت نحو ساعة ونصف، توسعت دائرة المواجهات فيها باتجاه قطاعي «صبيرة - الجب» شرقاً ومواقع «الحرة قروض» في قطاع «الثوخب» غرباً.