شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: نهائي بطولة أوروبا كان بؤرة لانتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة ذا تايمز نقلا عن استنتاجات للحكومة البريطانية أن المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في استاد ويمبلي في يوليو الماضي كانت بؤرة انتشار لفيروس كورونا لأن 2300 شخص تقريبا حضروا النهائي "أصيبوا بالعدوى على الأرجح".

وأشارت الصحيفة نقلا عن هيئة الصحة العامة في انجلترا إلى أن 3404 أشخاص آخرين حضروا اللقاء بين إنجلترا وإيطاليا يوم 11 يوليو أصيبوا بكوفيد-19 بعد وقت قصير من المباراة وربما أصيبوا بالفيروس في ويمبلي.