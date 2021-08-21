انت الان تتابع خبر رئيس عربي يكشف عن مخطط لاغتياله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الجمعة، إن هناك من يخطط لاغتياله لكنه لا يخاف سوى الله، مضيفا أن لديه ”صواريخ على منصات إطلاق وتكفي إشارة واحدة لضربهم في الأعماق“، مهاجما من ”يكذبون، ويتعرضون للأعراض ويدعون أن مرجعهم الإسلام“.