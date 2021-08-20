شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: نواصل دعم جهود تلبية احتياجات ضحايا الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن هناك حاجة ماسة إلى سن تشريعات وطنية ووضع خطط مساعدة شاملة بهدف تلبية الاحتياجات القصيرة والطويلة الأجل لضحايا الإرهاب وأسرهم، مؤكداً أن المنظمة ستواصل دعم جهود الدول الأعضاء لتلبية احتياجات ضحايا الإرهاب.

وقال غوتيريش، في كلمته خلال فعالية رفيعة المستوى عقدت افتراضياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، "إنه يتطلع إلى معرفة الكيفية التي يمكن من خلالها النهوض بهذه الجهود، والاستماع مباشرة من الضحايا حول احتياجاتهم وتحدياتهم، خلال المؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب، الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في عام 2022م".