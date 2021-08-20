وتيرة تفشي كورونا تراجعت هذا الأسبوع في العالم

تراجع تفشي وباء كوفيد-19 هذا الأسبوع في جميع أنحاء العالم رغم استمرار انتشار الفيروس في أميركا الشمالية. في ما يلي التطورات الأسبوعية الرئيسية المستندة إلى قاعدة بيانات لوكالة فرانس برس:

مع تسجيل 643100 إصابة يومية في العالم هذا الأسبوع، استقر المؤشر عند مستوى الأسبوع السابق بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس حتى يوم الخميس. وقد انتشر الوباء مرة أخرى منذ منتصف حزيران/يونيو بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى والتي باتت تسود العديد من البلدان.

هذا الأسبوع تشهد غالبية مناطق العالم تحسنًا طفيفًا: -7% من الإصابات الجديدة المسجلة في إفريقيا، -6% في أميركا اللاتينية/الكاريبي ، -3% في آسيا وأوروبا.

ومع ذلك يستمر الوضع في التدهور بشكل حاد في الولايات المتحدة/كندا (+11%). تشهد أوقيانيا أيضًا تسارعًا قويًا (+20%)، لكن الفيروس لا يزال ينتشر بوتيرة طفيفة نسبيًا. في الشرق الأوسط، يتدهور الوضع أيضًا لكن بسرعة أقل (+4%).

كوسوفو هي الدولة التي تسارع فيها الوباء إلى حد بعيد (+ 189% ، 1500 حالة جديدة في اليوم) ، من بين الدول التي سجلت ما لا يقل عن ألف إصابة يومية خلال الأسبوع الماضي. تليها أذربيجان(+82%، ثلاثة آلاف) وصربيا(+75%، 1،300) وسويسرا(+61%، 2،400) وألمانيا(+61%، 5،500).

على العكس، سجلت موزمبيق (-36%، 700 حالة جديدة يوميًا) في أكبر تراجع في الحالات هذا الأسبوع، متقدمة على الأرجنتين (-34%، 7،200) وكولومبيا(-32%، 3،400) وتركيا(-32%، 16800) والجزائر(-28%، 700).

الولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع (139100 حالة يومية، +10%) ، متقدمة على إيران(38200، +2%)والهند(34900 ،-8%).

ونسبة إلى عدد السكان، فإن الدولة التي سجلت أكبر عدد من الحالات الجديدة هذا الأسبوع لا تزال جورجيا (877 لكل 100 ألف نسمة)، متقدمة على كوسوفو (586) وإسرائيل (572).

وتعد اسرائيل واحدة من أكثر الدول تقدمًا من حيث التطعيم، اذ قامت بتلقيح أكثر من 60% من سكانها بالكامل وبدأت بإعطاء جرعة ثالثة لكبار السن.

تسجل إندونيسيا أعلى حصيلة يومية للوفيات، 1281 حالة وفاة يوميًا هذا الأسبوع متقدمة على الولايات المتحدة (859) والبرازيل (821).

على الصعيد العالمي، زادت الوفيات اليومية هذا الأسبوع (9787 يوميًا،+3%).

تعد ماليزيا هذا الأسبوع الدولة التي تسجل أسرع وتيرة تلقيح بين الدول التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، من خلال تقديم جرعات إلى 1,54% من سكانها يوميا.

تليها بنما(1,51%) وكوريا الجنوبية (1,39%) وسريلانكا (1,22%) وترينيداد وتوباغو (1,05%) وأوروغواي (1,03%) والسلفادور (1,02%).

وإذا كانت حملة التطعيم لديها أصبحت أبطأ، فان الإمارات العربية المتحدة (178 جرعة لكل 100 نسمة)، وإسرائيل وسنغافورة (145 جرعة لكل منهما)، والدنمارك (142)، وتشيلي (139)، وكندا (138)، والبرتغال وبلجيكا(136 جرعة) لكل منهما)، وإسبانيا(134) والصين(133) والمملكة المتحدة وهولندا(131 جرعة لكل منهما) لا تزال بين البلدان التي لديها حملات التطعيم اكثر سرعة.

يمكن أن يتجاوز هذا المؤشر 100 جرعة لكل 100 نسمة لأن معظم اللقاحات المتداولة تتطلب جرعتين لتكون فعالة تمامًا.