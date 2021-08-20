إصابة 5 من مليشيات الحشد بتفجير شمالي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع جرحى بين عناصر مليشيات الحشد الشعبي في انفجار بقضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد

وقال المصدر في تصريح لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، على عجلة تابعة تقل عناصر من مليشيات الحشد الشعبي في خلال مرورها في قضاء الطارمية".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر هويته، أن "الانفجار أسفر عن إصابة خمسة من عناصر الحشد وفق معلومات أولية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، تمكنت القوات الأمنية من الإطاحة بالمسؤول الإعلامي لتنظيم داعش في قاطع الكرمة شرقي الأنبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "قوة من الاستخبارات العسكرية تمكنت من الإطاحة بالمسؤول الإعلامي لداعش في قاطع الكرمة شرقي محافظة الأنبار".

وأضاف البيان أن "العملية تمت بعد ورود معلومات مؤكدة حول وجود أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في منطقة البو خليفة بقضاء الكرمة بالأنبار".

وأوضحت المديرية أن "الإرهابي هو المسؤول الإعلامي لداعش الإرهابي بما يسمى (قاطع الكرمة)"، مشيرة إلى أن "المفارز وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠، تحركت نحو الهدف وتمكنت من القبض عليه، وجرى بعدها تسليمه لجهة الطلب".

وفي اليوم ذاته، الجمعة، تمكنت قوة أمنية مشتركة الإطاحة بعدد من عناصر داعش بعد تدمير أنفاق كانوا يختبئون فيها غربي الأنبار.

وذكرت القوة في بيان أنه "بعملية نوعية تمكنت قوة مشتركة من قتل عدد من عناصر فلول داعش الإرهابي غربي الأنبار".



وأشار البيان إلى أن "العملية جاءت بعد متابعة دامت أكثر من أسبوع في منطقة العكبة ووادي المحمدي بمحافظة الأنبار، إذ اسفرت العملية عن قتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بتدمير الأنفاق التي كانوا يختبئون بداخلها".