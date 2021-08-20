أثيوبيا في مرمى النيران الأمريكية بسبب «إقليم تيجراي»

الشارقة - اميمة ياسر - اتهمت الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية مجدداً بعرقلة وصول المساعدات إلى إقليم تيجراي الذي يشهد صراعات منذ أواخر نوفمبر الماضي، محذرة من أن المساعدات الغذائية ستنفد هذا الأسبوع لملايين الجياع القابعين تحت حصار تفرضه سلطات أديس أبابا على المنطقة.

وقالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس، اليوم الجمعة، إن أقل من 7% من المساعدات الغذائية المطلوبة وصلت إلى تيغراي التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين شخص، وأن مخازن المواد الغذائية المخزنة في تيغراي استنفدت بعد تسعة أشهر من الحرب.

كما أكدت أن هذا النقص ليس بسبب عدم توفر الطعام، بل لأن الحكومة الإثيوبية تعرقل المساعدات الإنسانية، حسبما نقل موقع "العربية.نت" الإخباري.

إلى ذلك، حذرت من أن نحو 900 ألف شخص في تيجراي يعيشون " أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد".

يذكر أن الحكومة الإثيوبية، كانت ألغت قبل أكثر من 10 أيام، قرارها السابق بوقف النار في الإقليم وأمرت الجيش بالتحرك.

كما دعا رئيس الوزراء آبي أحمد، "جميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين" للانضمام إلى القوات المسلحة في وقت امتد النزاع الجاري في تيجراي منذ تسعة أشهر إلى منطقتين في شمال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

ويشهد شمال إثيوبيا نزاعًا منذ نوفمبر الماضي، بعدما أرسل آبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في الإقليم.